日本航空（JAL）は2026年1月17日、成田空港とインド・デリーを結ぶ路線を開設した。JALが成田からデリー便を飛ばすのは、20年に羽田に移管されて以来、約6年ぶり。引き続き運航される羽田便は日印のビジネス需要を主なターゲットにしているのに対し、成田便はインド―日本―米国の乗り継ぎ需要も見込んでいる。

今回開設された路線は、成田を20時15分に出発し、デリーに翌日未明の3時に到着するスケジュール。JALが「0泊」「有休ゼロ」の過酷日程をPRしたことも話題だ。

インド→北米の乗客には「大変利便性の良い時間帯をご用意」

JALが初めてインドに就航したのはカルカッタ（今のコルカタ）。1962年10月に就航した南回り欧州便（東京―香港―バンコク―カルカッタ―カラチ―クウェート―カイロ―ローマ―フランクフルト―ロンドン）の一部だった。デリーに乗り入れたのは65年のことだ。複数回の路線休止をはさみ、96年に東京―デリー線が復活。2020年まで成田から運航されていた。

今回の成田線開設に先立って、JALがウェブサイトで「有休ゼロでタージ・マハルへ」と題したキャンペーンページを立ち上げたことが一部で話題になった。

このプランは、金曜夜に成田を出発し、土曜未明にデリー着。車をチャーターして移動し、タージ・マハルなど3つの世界遺産を観光し、日曜未明にデリーを出発。夕方前に成田に戻ってくるというものだ。過酷な日程に「0泊タージマハル旅が話題」として、Xの「本日のニュース」欄でも取り上げられた。

このスケジュールは、インド国内線に乗り継ぐのに便利だが、JALが成田便で重視しているのは折り返しの「デリー→成田」のスケジュールだ。鳥取三津子社長は成田空港の搭乗ゲート前で開かれた式典で、

「インドから北米へ移動されるお客様にとっては、大変利便性の良い時間帯をご用意した」

とあいさつ。デリーを早朝4時35分に出発し、成田に15時10分に着くスケジュールで、夕方に成田から北米（米国、カナダ）に向けて出発するJALの全7路線と、提携するアメリカン航空のダラス・フォートワース便に乗り継げるのが売りだ。

「7割強」が日本人以外、日印と北米乗り継ぎは「半分ずつ」

阿部元久・国際路線事業部ネットワークグループ部長（国際路線計画担当）によると、今回の路線の乗客の内訳は、日印を移動する人と、インド―日本―北米と乗り継ぐ人が「半分ずつ」。「7割強」を日本人以外が占める。観光需要よりも、親族訪問などの生活需要やビジネス需要を見込んでいる。つまり、話題になった「0泊」「有休ゼロ」客の全体に占める割合は、きわめて小さい想定だ。

初便のJL749便はボーイング787-8型機で運航。客席数206に対して乗客196人と乳児2人が搭乗し、搭乗率は95.1%に達した。1月中の予約率は「80%強」だとしている。

