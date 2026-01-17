北海道・倶知安警察署は2026年1月17日、倶知安町にあるスキー場でコース外をスノーボードで滑走していた男女2人が遭難し、救助要請が入ったと発表しました。男女2人が遭難したのは、倶知安町樺山付近のグランヒラフスキー場とニセコビレッジスキー場の間の山中で、立入禁止区域です。午後3時半前、中国語しか話せない男性から「崖から落ちた。けがはないが身動きが取れない」と110番通報があ