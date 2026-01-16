¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¾ÆÆù¥»¥Ã¥È¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Î¤ªÆù¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¤¬"¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ"¤Ç50¡óÁýÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£10¼ïÎà¤Î"Ã±ÉÊÆù¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¡Ë"¤¬ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢¾ÆÆù¥»¥Ã¥È¤òÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤¬¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÂÐ¾Ý¤ÎÃ±ÉÊÆù¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ªÆù¤¬50¡óÁýÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¡×¤Î¾ÆÆù¥»¥Ã¥È¤Ï690±ß¤«¤éÈÎÇäÃæ¡£¹¥¤­¤Ê¥»¥Ã¥È¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È