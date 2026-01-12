´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX»³ºêµ®¤Î¥´¥¸¥éºÇ¿·ºî¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¤¬¡¢11·î3Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÎ¥¤³¤È¤¬·èÄê¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤â11·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡äºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥í¥´¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë1954Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤­¤¿²ø½Ã¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡¢¥´¥¸¥é£·£°¼þÇ¯µ­Ç°ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜÀ½ºî¤Î¼Â¼ÌÈÇ¥´¥¸¥é30ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Ï¡¢¶½