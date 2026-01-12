»³ºêµ®¥´¥¸¥éºÇ¿·ºî¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù11·î3Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¸ø³«·èÄê¡ª
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX»³ºêµ®¤Î¥´¥¸¥éºÇ¿·ºî¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¤¬¡¢11·î3Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÎ¥¤³¤È¤¬·èÄê¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤â11·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
1954Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿²ø½Ã¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£
»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡¢¥´¥¸¥é£·£°¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜÀ½ºî¤Î¼Â¼ÌÈÇ¥´¥¸¥é30ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ76.5²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ëÂè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç50°Ê¾å¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç ¡É¥´¥¸¥é¡É ÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥´¥¸¥é¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¡¢¤ª¤è¤Ó»³ºêµ®¤¬¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆÌó1Ç¯¸å¤Î2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î ¡É¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿3.9Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤Î¾ðÊó¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·ºî¥´¥¸¥é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¡Ê¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¥¿¥¤¥È¥ë²ò¶Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢È¯É½¸å¤Ë¤ÏX¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢³Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£SNS¾å¤Ç¤â¡ÖÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö»³ºê¥´¥¸¥é¡¢´üÂÔ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡× ¤È¤¤¤¦Ç®¤¤È¿±þ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤ä»þÂåÀßÄê¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡Ö²ø½Ã¤Î²¦¤Î¼¡¤Î°ì·â¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¡¢¡Ö¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ª¡× ¤ÈÊó¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤¾¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë²ò¶Ø¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡ª Áá¤¯´Ñ¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö»ä¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤ËËÜºî¤Î¸ø³«¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥´¥¸¥éÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëËÜºî¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
1954Ç¯11·î3Æü¡¢¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ºî¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËèÇ¯11·î3Æü¤Ï ¡É¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ÆÍè¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂè1ºî¤Î¸ø³«Æü¤«¤é72Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥´¥¸¥éÀûÉ÷¤òÀ¤³¦¤Ç´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤Ç¤¢¤ë2023Ç¯11·î3Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤«¤é3Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¤¬2026Ç¯11·î3Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢º£Ç¯¤Î ¡É¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸½µ¤Î11·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éËÌÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£ÆüÊÆÆ±»þ´ü¤Î¸ø³«¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½ºî¤Î¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¾å¤Ç¤â½é¤á¤Æ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø³«Æü¤â½ç¼¡·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¼õ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Îò»ËÅª²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿À½ºî¿Ø¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê ¡É¥´¥¸¥é¡É ¤¬¡¢2026Ç¯11·î¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ËÒöÓ¬¤ò¹ì¤«¤»¤ë¡ª
¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«Æü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊª¸ì¤Ê¤É¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÉôÊ¬¤¬°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¤À¤¬¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
