iPhoneに2億画素（200MP）カメラが搭載される時期について、米投資銀行のモルガン・スタンレーが新たなレポートを公開しました。 ↑（画像提供／Ritupon Baishya／Unsplash） そのレポートによれば、iPhoneに2億画素カメラが搭載されるのは2028年になるとのこと。Samsungがそのカメラを製造すると言います。 アップルは次期「iPhone 18」や「iPhone 19」でもカメラを改良するでしょうが、画素数については2028年のiPhone