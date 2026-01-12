オーストラリアと言えば、日本でも「オージービーフ」の名がよく知られている通り、世界有数の牛肉生産量・輸出量を誇る牛肉大国だ。当然、オーストラリア人も古くより無類の牛肉好きであり、一人当たり牛肉消費量は年間20数kgと、世界でもトップクラスとなっている。そんなオーストラリアで今、ある“異変”が起きている。牛肉でもなければ豚肉でもない「チキンカツカレー」の店が大ブームとなっているのだ。しかもその店は、日本