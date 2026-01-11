冬も本番となり、中国各地では観光客の「SNS映え」を狙った特色ある「氷雪スポット」が次々に今シーズンの営業を始めた。しかし、河南省にある「狗熊嶺夢幻雪郷」（以下、夢幻雪郷）は、1月1日のオープンから酷評が相次いだ。最も多い批判は、同施設には雪がなく、綿で偽装しているというものだが、それ以外も衛生面の劣悪さなどを指摘する声もある。同施設は4日からいったん閉鎖された。中国メディアの極目新聞などが伝えた。夢幻