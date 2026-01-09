名作アニメーション「パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻」をイメージしたアイテムが全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」に新登場♪懐かし可愛いアイテムをチェックしよう。☆愛くるしいキャラクターデザインが楽しめる新作をチェック！（写真8点）＞＞＞『パンダコパンダ』は、パンダブーム真っ只中の1972年に劇場公開された、宮崎駿＆高畑勲コンビによるオリジナル中編アニメーション。天真爛漫な女の子・ミミ子とパン