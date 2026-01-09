アメリカトランプ政権が行った関税措置について、日本時間9日夜にもアメリカの最高裁が判決を出す可能性が出てきました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「トランプ関税20兆円返還？」をテーマに、トランプ政権の看板政策をめぐる裁判について解説します。■去年4月米企業やNY州がトランプ政権を提訴まずは去年のトランプ大統領の発言です。トランプ大統領（去年4月）「世界中の国々に対して相互関税を課す大統領令に署名