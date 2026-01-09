英紙が報道…高級車での違反行為に高額罰金もイングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、スピード違反を繰り返したとして運転免許停止処分を受けた。英紙「デイリー・メール」が伝えている。報道によれば、ライスは現地時間2023年1月3日、サリー州の自宅付近のA217道路で時速30マイル（約48キロ）制限の区間を37マイル（約59キロ）で走行していたという。その5日後となる1月8