アメリカのトランプ政権がデンマーク自治領・グリーンランドを巡り、住民に一時金を支払う案を検討していることが分かりました。ロイター通信によりますと、アメリカ政府の当局者やホワイトハウスの補佐官らがグリーンランドの住民に対し、一人当たり約1万ドルから最大10万ドル、日本円で150万円余りから1500万円余りの一時金を支払う案について協議しているということです。これは、グリーンランドがデンマークから独立し、将来的