スバルの新型コンパクトSUV！スバルのアメリカ法人は2025年12月9日、2026年初頭に発売を予定している新型BEV（バッテリー式電気自動車）「アンチャーテッド」の詳細および現地価格を発表しました。アンチャーテッドは、2022年に登場した「ソルテラ」、2026年春に市販化予定の「トレイルシーカー」（欧州名：E-アウトバック）に続く、スバルのグローバルBEV第3弾です。【画像】超カッコいい！ これがスバル「新型スポーティ“SU