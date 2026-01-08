ドイツで約50頭の羊が脱走し、スーパーマーケットに押し寄せる騒動が発生した。2025年1月7日に在ロンドンドイツ大使館がXで伝え、日本でも注目を集めている。スーパー「ペニー」は宣伝効果に感謝、食料1年分を提供ドイツ大使館のXは、「50頭の逃げ出した羊が、ドイツのバイエルン州にあるスーパーマーケットで暴れ回り、月曜の朝に大混乱を引き起こしました」と伝えた。スーパーを訪れたのは500頭の群れから逃げ出した「大胆不敵な