『PUI PUI モルカー』『My Melody ＆ Kuromi」見里朝希監督×WIT STUDIO制作による新作オリジナルTVアニメ『キャンディーカリエス』が、2026年4月より放送＆配信決定！☆キービジュアルや販売アイテムなどをチェック！（写真8点）＞＞＞2021年3月にYouTubeにて公開され現在175万回再生、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ『Candy Caries（キャンディーカリエス）』。本作は、社会現象を巻き起こした『PUI PUI モ