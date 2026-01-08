全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第1話のあらすじと場面カットが公開された。また第1話に緒方賢一の出演が決定。そして1月8日と9日放送予定の『めざましテレビ』内『紙兎ロペ』に一堂零（CV：関智一）と冷越豪（CV：武内駿輔）がゲスト出演する。『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった