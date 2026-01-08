【ハイスクール！奇面組】第1話「奇面組登場！」あらすじ＆場面カット！ 第1話に緒方賢一が出演
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第1話のあらすじと場面カットが公開された。また第1話に緒方賢一の出演が決定。そして1月8日と9日放送予定の『めざましテレビ』内『紙兎ロペ』に一堂零（CV：関智一）と冷越豪（CV：武内駿輔）がゲスト出演する。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第1話のあらすじはこちら。
＜第1話「奇面組参上！」あらすじ＞
⼀応中学校 3年5組に転校してきた河川唯。隣の席の宇留千絵によれば、この学校には変わり者が多く、特に「ヘン中のヘンなの」がいるらしい。たくさん思い出を作ろうと意気込む唯の⽬の前で教室に突っ込んできたのは、5⼈乗りの⾃転！？ 前かごに乗ったリーダー・ ⼀堂零に率いられる彼らこそが、とびきりの姿ととびきりの個性を持った変⼈集団、その名も ”奇⾯組” ！ 縦横無尽の彼らを追いかけ、唯の予測不可能な学校⽣活が始まる！
＞＞＞第1話場面カットを全てチェック！（写真13点）
そして、第1話には1985年に放送された旧作のアニメーションにも出演していた緒⽅賢⼀が、当時と同じ役となる⼀応中学校の校⻑・⼩蝶先⽣役として出演する。
また、TVアニメの放送開始⽇の前⽇となる1⽉8⽇から2⽇連続で、『めざましテレビ』内で放送されている『紙兎ロペ』に、『ハイスクール！奇⾯組』より⼀堂零（CV：関智⼀）と冷越豪（CV：武内駿輔）がゲスト出演する。紙ウサギのロペと、 紙リスのアキラ先輩の⼆⼈と共に登場。どうやら零が ”奇⾯組” のメンバーとはぐれてしまったようで…。放送をお楽しみに。 （※放送⽇時は変更となる可能性がございます）
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
（C）紙兎ロペプロジェクト 2026／フジテレビジョン
