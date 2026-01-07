「第52回東京スポーツ新聞社制定2025年度プロレス大賞supportedbyにしたんクリニック」の授賞式が7日、都内で行われた。式には特別話題賞を受賞したお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）も出席。スターダムで再デビューを果たしたフワちゃんに有田流のゲキを飛ばした。フワちゃんは、SNS上の不適切投稿で炎上し、芸能活動を自粛。反省期間を経て昨年12月29日スターダム両国大会での“師匠”葉月戦でプロレスラーと