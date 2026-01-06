国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年1月5日にXで、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太さんが情報番組で話した診療報酬引き上げをめぐるコメントについて、「山ちゃん、おそるべし」と称賛した。診療報酬引き上げで「薬価がないがしろに」山里さんがMCを務める情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）では5日の放送で、診療報酬のうち医師らの報酬に回る「本体」部分が26年の改定で3.09％引き上げられることに触れた。経営