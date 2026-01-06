名古屋駅で連日行列を作る、あの可愛すぎるひよこ型スイーツ「ぴよりん」が東京・新宿に上陸！ 2026年1月15日（木）・16日（金）の2日間、京王百貨店新宿店で開催される「第61回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」に登場。実演販売が行われます。争奪戦必至の整理券配布ルールや、会場で買えるキュートなグッズ情報など、おでかけ前にチェックしておきたいポイントをまとめました。【参考】約380種の駅弁が集結！京王百貨店「元