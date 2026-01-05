台湾株が史上最高値を更新 加権指数、初の3万ポイント突破 TSMCがけん引
（台北中央社）5日の台湾株式市場は、主要株式指数の加権指数の終値が前営業日比755.23ポイント（2.57％）高の3万105.04となり、初めて3万ポイントの大台を超えた。終値の上げ幅は過去6番目に大きかった。台湾積体電路製造（TSMC）が上場来の高値をつけ、相場をけん引した。
TSMCの終値は前営業日比85台湾元（5.36％）高で過去最高の1670元。1日の上げ幅も過去最大となった。
取引時間中には一時、加権指数が3万339.32、TSMCが1695元まで上昇した。
売買代金は7658億700万元（約3兆8290億円）で、2021年5月12日に次ぐ過去2番目の大きさだった。
財政部（財務省）政務次長で国家金融安定基金管理委員会執行秘書の阮清華氏は5日の立法院（国会）財政委員会で、加権指数の3万ポイント突破には基幹産業が大きな役割を果たしており、TSMCの貢献が大きいのは事実だと言及。その上で、現状は産業に二極化の傾向がややあるとし、政府として既存産業のアップグレードを支援したいとの考えを示した。
（鍾栄峰／編集：田中宏樹）
