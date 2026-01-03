台湾メディアの三立新聞網はこのほど、長期の韓国在住歴がある台湾人女性インフルエンサー「台湾妞」がSNSに掲載した「韓国人が台湾旅行で最も驚いた体験」について紹介した。記事ははじめに、「多くの外国人が観光や移住で台湾を訪れる。かつて長く韓国に住んでいたインフルエンサーによると、台湾旅行に来る韓国人が最も驚くのは、台湾の美容院や理髪店の『台湾式洗髪』サービスで、韓国人にとっては全く不思議な新体験だ