女優の内田有紀（50）が25年所属した「バーニングプロダクション」を退社し、独立したことが2日までに分かった。関係者によると、50歳の節目で、仕事のペースを自分のスタイルで行いたいという意向で決断。元俳優のパートナーがマネジャーを務めており、今後も二人三脚で進めていく。