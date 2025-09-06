今年7月、グラビアオーディションの記者会見で、俳優・内田有紀の20歳年下の妹だと明かし、大きな注目を浴びたタレントの澪奈（29）。【画像多数】姉・内田有紀さんとは20歳の年の差が…実妹だと公表したタレント・澪奈さん（29）の写真を一気に見るそんな彼女に姉である内田との関係から、隠し子と間違われた過去、さらに自身が芸能活動をするきっかけまで、話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）内田有紀さんの妹である