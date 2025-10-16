女優の内田有紀（49歳）が、10月15日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。若さを保つ秘訣を聞かれ、「節制“しない”こと」を挙げた。14日に都内で行われた「ヤクルト ギネス世界記録TM 認定授与式」に登壇した内田が、番組のインタビューに対応。若さを保つ秘訣について質問を受け、「節制“しない”ことに気を付けています」と語る。そして「思うがままに生きていきたいなと思いますし、誰かの顔色を