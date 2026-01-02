JFLアスルクラロ沼津 FW齋藤学と契約更新「僕はまだ死んでいません」SOCCER KING

JFLアスルクラロ沼津 FW齋藤学と契約更新「僕はまだ死んでいません」

  • アスルクラロ沼津は2日、元日本代表のFW齋藤学との契約更新を発表した
  • 2024シーズンから沼津に加入し、2025シーズンは27試合に出場
  • 「僕はまだ死んでいません」「向上していきたいと思っています」と綴った
