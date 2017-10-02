齋藤学
神奈川県出身のプロサッカー選手。1990年4月4日生まれ。川崎フロンターレ所属。
2026年1月2日
2024年3月6日
2019年3月13日
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齋藤学 決勝弾にも笑顔なし「ゴール以外のプレーは反省」
しかし「自分は正直何もやっていない」と反省の弁を述べ、笑顔を見せず
スポニチアネックス
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AFCチャンピオンズリーグ 途中出場の齋藤学が値千金の決勝弾
後半に入ってもなかなかゴールを奪えない川崎は、81分にMF齋藤学を投入
SOCCER KING
2018年1月27日
2018年1月25日
2018年1月23日
2018年1月21日
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移籍報道で批判を受ける齋藤学に大久保嘉人が助言「助けていきたい」
齋藤へのバッシングに、大久保は「サポートしていかないと」とコメント
ゲキサカ
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川崎フロンターレが新加入選手の背番号発表 大久保嘉人は4、齋藤学は37
大久保嘉人は愛着のある元の13番ではなく、空番となっていた4を選択
スポニチアネックス
2018年1月20日
2018年1月19日
2018年1月17日
2018年1月15日
2018年1月14日
2018年1月13日
2018年1月12日
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齋藤学の移籍 手厚くサポートしてきたファンもさすがに複雑な心境か
昨季の負傷時など、齋藤はこれまでサポーターたちに手厚く支えられてきた
Qoly
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齋藤学の川崎フロンターレ移籍 波戸康広氏も「ちょっと理解に苦しむ」
ファンの間でも厳しい声が多く飛びかうなか、波戸康広氏も苦言を呈した
Qoly
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昨季Jリーグ王者の川崎フロンターレ 横浜F・マリノスの齋藤学を獲得へ
齋藤は2016年9月に全治8カ月の大けがを負い、現在もリハビリ中だという
スポニチアネックス