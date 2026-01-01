2003年から月刊アフタヌーンに連載されている岩明均さんの漫画『ヒストリエ』のTVアニメ化が決定し、ティザーPVが公開されました。TVアニメ「ヒストリエ」公式サイトhttps://www.historie.info/TVアニメ『ヒストリエ』ティザーPV - YouTube『ヒストリエ』はアレクサンドロス大王に仕えた書記官・エウメネスの生涯を描く漫画で、岩明さんが漫画家デビュー以前から構想を改めていたという作品です。アニメ化にあたり岩明さんは「この