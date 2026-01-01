神社を訪れた際に、気をつけるべきことは何か。神道学者の三橋健さんは「賽銭箱の前で祈るだけがお参りではない。『神社へ行こう』と思い立った瞬間から始まっており、誤った行為をすればご利益は期待できないだろう」という――。（第4回）※本稿は、三橋健『神様に願い事を叶えてもらう！厄除け・厄祓い大事典』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／coffeekai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com