＜第76回NHK紅白歌合戦＞31日◇NHKホールほかガールズグループaespaは、インフルエンザによる体調不良で出場を辞退したNINGNING（ニンニン、23）を除く、KARINA（カリナ、25）GISSELE（ジゼル、25）WINTER（ウィンター、24）の3人で「Whiplash」をパフォーマンスした。同曲は国内のストリーミング累計1億回再生を突破したヒット曲。髪先まで操るようなキレキレのダンスパフォーマンスで魅了した。aespaは29日に公式サイトで3人でパ