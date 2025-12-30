アトレでは2026年1月2日（金）より、おジャ魔女どれみとコラボレーションをして、アトレウィンターカーニバルを開催。アトレ限定デザインのノベルティやふるまいイベント、缶バッジの販売が実施される。＞＞＞缶バッジやノベルティをチェック！（写真11点）『おジャ魔女どれみ』は、1999年2月〜2003年1月にかけて放送された、東映アニメーション制作のオリジナル魔法少女アニメシリーズで、2024年にアニメ放送開始25周年を迎えた。