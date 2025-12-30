大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）で、朝倉未来（３３）の挑戦を受けるＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）が早期決着を予告した。試合を目前に、出場選手インタビューに臨んだシェイドゥラエフは相手の印象を「経験豊富で、日本で人気がある」と分析。その上で「この試合に向けて私たちはチームでしっかり準備をしてきました。朝