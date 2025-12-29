「ABEMA」にて、特別番組『「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」特番！お前のライダーを見せてみろSP』が、2025年12月30日（火）夜9時より独占無料放送される。また特番当日には放送中のTVアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』が全話無料一挙放送される。＞＞＞特番出演者や場面カットをチェック！（写真10点）『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、柴田ヨクサル作、協力：石森プロ、東映による人気漫画が原作。