Cygamesが開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新CM「風来坊ウマ娘」篇が12月26日より放送開始した。新CMは、時代劇「暴れん坊将軍?」のオープニングをオマージュした内容で構成。作中では“風来坊”で気まぐれな個性を持つウマ娘たちが、富士山を望む海岸線を疾走する姿が描かれる。映像や音には当時の質感を再現する加工が施され、懐かしさを感じさせる世界観を演出。ラストではおなじみのメロディーに合わ