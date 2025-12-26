12月24日、クリスマスイブに衝撃的な見出しの記事が躍った。《『ザ!鉄腕!DASH!!』ついに打ち切り秒読みへ…TOKIOも信頼した「日テレ名物Pの左遷」が決定打に》同日配信の「現代ビジネス」が報じたものだ。日本テレビと元TOKIOメンバーとの不和を背景に、『ザ!鉄腕!DASH!!』に打ち切り説が浮上しているという内容だ。事の発端は6月にさかのぼる。「日本テレビが、国分太一さんにコンプライアンス違反があったとして『DASH!!』