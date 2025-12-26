空前のドーナツブームを迎えている昨今。2025年9月に本格開業し、注目を集める高輪ゲートウェイシティの大型商業施設「ニュウマン高輪」の28階に「FRECKLE donuts」が期間限定でオープンしている。【写真】看板商品！「フレクルドーナツ」2025年12月4日、ニュウマン高輪28階に期間限定オープンした「FRECKLE donuts」「FRECKLE donuts」は、日本発のフレンチクルーラー専門店として、昨年代々木公園にオープンし、現在は虎ノ門ヒル