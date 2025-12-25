2026年1月14日（水）から1月20日（火）まで、阪急うめだ本店で「ちいかわ」と東京ばな奈が夢のコラボレーション！新しい絵柄とフルーツ感アップしたバナナプリンケーキが登場します。絵柄には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新キャラも仲間入り！見た目も可愛く、バナナの風味が増したケーキは、まさに“むちゃうま”。限定アイテムを手に入れて&#