「ちいかわ」×「東京ばな奈」新コラボ！大阪で限定バナナプリンケーキ登場

2026年1月14日（水）から1月20日（火）まで、阪急うめだ本店で「ちいかわ」と東京ばな奈が夢のコラボレーション！新しい絵柄とフルーツ感アップしたバナナプリンケーキが登場します。絵柄には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新キャラも仲間入り！見た目も可愛く、バナナの風味が増したケーキは、まさに“むちゃうま”。限定アイテムを手に入れて♡

可愛さ満点！新絵柄のちいかわバナナプリンケーキ

「ちいかわ」と東京ばな奈のコラボで、かわいさが倍増した『ちいかわバナナプリンケーキ』が登場！

絵柄には、定番の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、可愛い新キャラクター「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」が仲間入り！

いずれも細部までこだわって描かれており、食べるのがもったいないほど。全6種類の絵柄をランダムで楽しめるので、何が出るか開けるまでのお楽しみです♪

バターステイツ by銀のぶどうの苺スイーツ『ストロベリーシーズン』登場！

バナナ感アップ！“むちゃうま”な味わいが進化

4個入 854円/8個入 1,707円

『ちいかわバナナプリンケーキ』は、バナナ20％アップで、フルーティさが増したバナナプリンカスタードとキャラメルクリームのダブルクリームが魅力。

ふわふわに焼き上げたスポンジケーキに包まれ、まさに「むちゃうま」な味わいに仕上がっています♡バナナの甘さとキャラメルのほろ苦さが絶妙なバランスで、口いっぱいに広がります。

新しい絵柄だけでなく、味わいの進化も楽しんで！

※4個入にはオリジナルステッカーはつきません。

※8個入にはオリジナルステッカーがつきます。

限定ステッカーと紙袋も！阪急うめだ本店で特別な体験を

阪急うめだ本店で購入できる『ちいかわバナナプリンケーキ』には、限定ステッカーや紙手提げがついてきます。8個入には、ランダムで「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーが1枚付き！

スマホや手帳に貼って楽しめるアイテムです。また、特別デザインの紙手提げもついており、どこかに出かける際のアクセントにぴったり。阪急うめだ本店でしか手に入らない限定の魅力が詰まっています♡

限定コラボ！阪急うめだ本店でちいかわバナナプリンケーキをゲットしよう

2026年1月14日（水）から1月20日（火）まで、阪急うめだ本店で「ちいかわ」と東京ばな奈がコラボした限定アイテムが登場！

新絵柄の「ちいかわバナナプリンケーキ」を手に入れて、絵柄や味わいを楽しんでくださいね♪バナナのフルーティな味わいがアップし、キャラメルクリームとの相性も抜群♡

さらに、限定ステッカーや紙手提げも付いて、特別感満載！この機会をお見逃しなく♡