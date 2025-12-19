仕事や人間関係において、批判や理不尽な言葉を受けたとき、つい反論したくなる場面は誰にでもある。しかし反論の仕方によっては、状況を改善するどころか、無意味な対立や消耗を招いてしまう。そんな対応の上手な人、下手な人の差はどこにあるのか？ 18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』から、訳者の栗木さつき氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍