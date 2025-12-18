12月18日午前、九州自動車道上り線で車8台が絡む事故が起きました。 【写真を見る】空から見た現場付近の様子トンネル前が渋滞 ネクスコ西日本によりますと、この事故による人吉IC～八代JCT間（下り線）の通行止めは、18日午後8時36分に解除されました。 上り線の人吉IC～八代JCT間は現在も通行止めで、解除まで約1時間を見込んでいるということです。