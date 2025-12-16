事件のあった14日、商業施設付近で警戒にあたる警察官＝福岡市中央区福岡市の「みずほペイペイドーム」周辺で14日に男女が刺された事件で、殺人未遂容疑で逮捕された男（30）がアイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフの男性（44）を襲った現場は、HKT48のメンバーが交流サイト（SNS）用の写真を頻繁に撮影する場所だったことが16日、福岡県警への取材で分かった。県警は、男がメンバーを狙った可能性も視野に動機の解明を