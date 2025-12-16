後任はクラブOBの大久保裕樹氏が務めることが併せて発表されたジェフユナイテッド千葉は12月16日、鈴木健仁ゼネラルマネージャー（GM）が2025シーズンをもって退任すると発表した。なお、鈴木氏は横浜F・マリノスのスポーティングダイレクター（SD）に就任することも併せて発表されている。現在54歳の鈴木氏は、現役時代は横浜マリノスなどでプレーし、Jリーグ通算195試合に出場し11得点をマークした。引退後はアルビレックス