寄付金額を引き上げた純金カレンダー（平塚市提供）金の価格上昇で、神奈川県平塚市のふるさと納税返礼品の「純金カレンダー」も影響を受けている。市が返礼品に追加した１０月１日は１３万７千円の寄付に対するものだったが、わずか２カ月後の今月１日からは１６万２千円に。寄付金額に対して返礼品の調達費用を３割以下に抑えなければならないルールのため引き上げが必要になったものだが、もはや高収入でなければ「全額控除」