アーティスト・GACKTが本気で作ったという弁当が、SNS上で話題を呼んでいる。12月4日、XのGACKTの秘書アカウントが更新され、《GACKT極シリーズからこだわり抜かれた厳選食材の究極の弁当が登場！》と発表された。「GACKT極シリーズ」とは、美食家のGACKTが、まだ世に知られておらず、自身が「美味しい」と認めた商品だけを販売するブランド。公式サイトでは、生ズワイガニやシマエビ、富良野メロンなど、GACKTこだわりの逸品