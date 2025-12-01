サンリオの人気キャラクター「シナモロール」から生まれた新ブランド「I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）」の冬のルームウェアが、サザックより登場しました。ふんわりやわらかな起毛素材を使用したアイテムは、おうち時間をあたたかく、かわいく楽しみたい女性にぴったり♡今回のラインナップは「パーカー上下セット」と「上下セット」の2種類。カラーはホワイト、ネイビー