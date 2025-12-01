I.CINNAMOROLL冬のルームウェアが新登場♡可愛さ満点の癒しウェア

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」から生まれた新ブランド「I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）」の冬のルームウェアが、サザックより登場しました。ふんわりやわらかな起毛素材を使用したアイテムは、おうち時間をあたたかく、かわいく楽しみたい女性にぴったり♡今回のラインナップは「パーカー上下セット」と「上下セット」の2種類。カラーはホワイト、ネイビー、そして冬に映えるレッドが仲間入り。さらに嬉しいハンガーのおまけ付きで、ギフトにもおすすめです。

ふんわり起毛素材が心地よい2種類のウェア

© 2025 SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

I.CINNAMOROLLの冬コレクションは、肌触り抜群の起毛素材が最大の特徴。

まず「パーカー上下セット」（レディースM/L、各4,399円）は、ふわっとした中わた入りの耳がついたなりきりパーカーと、ひざ丈のハーフパンツがセットになっています。カラーはホワイト、ネイビー、レッドの3色展開。

胸元のサガラ刺しゅうワッペンは色ごとに異なるデザインで、お尻のポケットはアイシナモロールのフェイス形になっているキュートな仕掛けが魅力です♪

© 2025 SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

もう一つの「上下セット」（レディースM/L、各4,399円）は、丸首のトップスにカラーごとに異なるアイシナモロールのアップリケがあしらわれ、こちらもホワイト、ネイビー、レッドの3色が揃います。

トップスとボトムスの柔らかな素材が全身をあたたかく包み、お尻のフェイス形ポケットも可愛らしいアクセントに。

取り扱い店舗はドンキ・サンリオショップ・オンライン

© 2025 SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

販売はドン・キホーテの取り扱い店舗をはじめ、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップでも順次スタート。

オンラインは本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で11月下旬以降に発売予定となっています。

取り扱いのない店舗や売り切れの可能性もあるため、チェックはこまめに行うのがおすすめです。また、転売目的での購入は控えるよう注意が呼びかけられています。

冬のおうち時間をもっと可愛く、もっと暖かく♡

I.CINNAMOROLLの新作ルームウェアは、デザイン性の高さと暖かさを兼ね備えた冬にぴったりのアイテム。

ふんわり優しい起毛素材と、シナモンらしい愛らしいディテールが、毎日のおうち時間をもっと楽しくしてくれます。

全2種類・3カラー展開で、どれも税込4,399円と手に取りやすいのも嬉しいポイント。

自分へのご褒美にはもちろん、友達や家族へのプレゼントにもおすすめです♪寒い冬のリラックスタイムを、アイシナモロールと一緒に過ごしてみませんか？