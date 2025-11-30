Photo: 中川真知子 カメラを首から下げて長時間撮影するのって本当に疲れますよね。ちょっといいカメラは1キロくらいあるのはザラですし、カメラバッグを持った状態で被写体を求めて長時間移動していると、途中から肩も首も腕も腰もガッチガチのダッルダルになります。だから、カメラを使う上で、良い写真を撮りたいのはもちろんですが、どうやって体への負担を軽くするのかもすごく気をつか