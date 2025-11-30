テレビの密着取材からYouTubeなど、さまざまなメディアで注目されている15人家族の漆山家。13人の子どもを育てながら、家庭を仕組みで回す“スーパーマネジメント母ちゃん”は、どのようにして笑顔あふれる大家族をつくり上げてきたのか？その秘密は工夫された子育て術にあった。（前後編の後編） 【画像】総勢15人！家族写真でも自然な笑顔の漆山家 15人大家族、漆山家の子育て術 フジテレビの密着取材で