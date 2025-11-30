スポニチスポニチアネックス

新キャスト・志田こはくが初登場「このビジュ…アリ」潜入調査で顔変わる

by ライブドアニュース編集部

  • テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」
  • 今回から一河角乃/ゴジュウユニコーン役を志田こはくが演じる
  • 志田は22〜23年に放送された「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」にも出演している
