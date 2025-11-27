俳優・小栗旬（４２）の変ぼうにネットが衝撃を受けた。小栗は２６日に放送された三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）の第９話（３０分拡大）にサプライズ出演した。演じたのは演出家の蜷川幸雄さん役。ドラマの終盤、「あなたに会いたいっていう人がテンペストジャズ喫茶）で待ってます」と樹里（浜辺美波）に告げられた久部（菅田将暉）が入